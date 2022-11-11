Вход Регистрация С паролем С кодом

Войти Интерактивный портал-книга методик саморазвития и достижения успеха Развитие личности – одно из направлений самосовершен ствования, которое подразумевает развитие личностных качеств, таких как уверенность в себе, самодисциплина, сила воли, целеустремлённость, смелость, решительность и других качеств личности. Личностный рост, равно как и самосовершенствование, является основой для достижения успеха в любой области жизни, это то, как психология человека влияет на окружающий его мир, на его отношения с другими людьми и обстоятельства его жизни. Достижение успеха – у каждого из нас есть своё собственное представление об успехе, но, в подавляющем большинстве случаев успех можно рассматривать как реализацию человеком своих способностей, возможность заниматься тем, что ему действительно нравится, социальное благополучие и защищённость. Успехом может быть что угодно, и благополучие в семье, и комфортный и просторный дом, хорошая, высокооплачиваемая работа, свободное творчество и полноценный отдых. Настоящая интернет книга - это онлайн справочник и сборник практических советов о самореализации, достижении целей, улучшении собственных навыков, физических возможностей тела и умственных способностей. Проект носит развлекательный характер, но может и послужить неплохой площадкой для ознакомления людей, желающих создать в самом себе, и, как следствие, в своей жизни позитивные изменения, с методиками самосовершенствования и развития личности. Самосовершенствование здесь рассматривается как улучшение собственных навыков для достижения конкретной цели. Кто-то может рассматривать самосовершенствование, как естественное продолжение своего стремления к непрерывному обучению, исследованию мира, изучению и поиску ответов и решений для сложных жизненных вопросов и задач, касающихся только себя или всего человечества и мироздания. «Самосовершенствование» и «саморазвитие» здесь являются синонимами. Самосовершенствование предполагает самостоятельную работу над созданием позитивных изменений в себе и, как следствие, в своей жизни. Таким образом, чтобы эффективно совершенствовать себя человеку достаточно обладать нужными знаниями и применять их на практике на регулярной основе. Самосовершенствование, в том числе может включать и участие в развивающих тренингах и семинарах, которые в некоторых вопросах позволяют прийти к заметному результату быстрее. Условно можно разделить самосовершенствование на три больших направления: Духовное развитие затрагивает вопросы морально-нравственного воспитания человека, это наше мировоззрение, в том числе всё то, как мы относимся к самим себе, окружающим нас людям и миру в целом. Развитие тела предполагает совершенствование характеристик и свойств нашего физического тела, нашей внешности, нашего здоровья, ловкости, силы и выносливости. Развитие ума включает в себя развитие когнитивных способностей: памяти, внимания, скорости, качества и эффективности мыслительных процессов. На страницах сайта metodorf.ru вы найдёте информацию о достижении целей, в том числе о постановке целей, составлении плана и его реализации. Вы сможете пройти тесты для оценки способностей вашего мозга - а именно тесты на кратковременную память и тесты на внимание, например, тест Ландольта, или Тест Торндайка, либо тест на запоминание 12 чисел. Будут затронуты такие вопросы развития личности как управление эмоциями, снятие стресса и выход из депрессии, развитие уверенности в себе и решительности, управление временем и эффективное обучение. Не будут обделены вниманием эзотерические практики, способствующие саморазвитию и достижению успеха. В частности, мы коснемся таких вопросов как сила мысли, закон притяжения, медитация, визуализация желаний, а также многих других тем, которые не только вызовут интерес, но и окажутся очень полезными для создания полноценной жизни, как минимум за счёт создания позитивного настроя. Надеюсь, этот сайт поможет вам на вашем пути к успеху!



© Олег Акван

metodorf.ru





Блок комментариев Умида 2022-11-11 14:35:10



Я благодарна создателям сайта бесконечно , очень ценные информации сохранены на одном сайте! Браво и низкий поклон! Админ 2022-11-11 18:55:47



Спасибо за хороший отзыв, Умида! Будем стараться сделать сайт ещё более информативным и полезным. Elmira 2023-03-04 03:06:09



Благодарю Вас! Очень интересные статьи. Ирочка 2023-04-10 08:23:04



Очень нравится ваш сайт!спасибо за ваш труд) мне тчень нравится, как одеваются подростки, но к сожалению мне не хватает уверенности в себе одеваться так же, ведь мне кже за 40. подскажите пожалуйста, как с этим бороться Админ 2023-04-11 15:27:27



Спасибо за хорошие отзывы! Ирочка, честно говоря, не знаю, что подсказать, как-то не слежу за модой и тем, кто как одевается. Может, просто стоит начать одеваться так, как нравится вам лично, и делать это до тех пор, пока это не станет для вас чем-то естественным? Почему кто-то другой должен решать за вас, что должны носить подростки, а что - люди за 40? Думаю, уверенность вырастет со временем, по мере того, как вы будете носить то, что вам нравится регулярно, но, лучше, наверное, спросить совета на специализированном форуме. Elmira 2023-06-24 03:42:25



Добрый день, Благодарю Вас за интересную информацию. С уважением, Эльмира Наталья 2023-07-24 08:20:30



Здравствуйте! Интересная информация по расчету различных показателей на основе корректурной пробы. Какой источник? Админ 2023-08-01 15:37:32



Эльмира, Наталья, здравствуйте! Эльмира, рады, что пребывание на сайте metodorf.ru было вам интересно. Наталья, среди источников информации по расчёту показателей для теста Корректурная проба можно выделить книги: "Лучше, чем супервнимание" Е.Ю.Бруннер, "Большая энциклопедия психологических тестов" Карелин. В некоторых моментах приходилось поправлять информацию о расчёте показателей, используя различные источники в сети Интернет.

Оставить комментарий:







